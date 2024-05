I volontari Gopi-Anpas di Caggiano e Polla in supporto alla popolazione ai Campi Flegrei

In seguito alla firma del decreto legge da parte del Ministro della Protezione Civile, Musumeci, con la quale si dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile a supporto della Campania in particolare ai Campi Flegrei, anche la Protezione Civile Gopi-Anpas di Caggiano e Polla non ha fatto mancare il suo contributo.

Tre volontari, all’alba, questa mattina, sono partiti alla volta di Pozzuoli, coordinati da Angelo Caso. I tre volontari, stanno operando in Corso “Terracciano” , Largo Palazzine, a Pozzuoli.

Non appena arrivati sul posto i tre volontari della Gopi-Anpas di Polla e Caggiano hanno dato il cambio ad altri volontari che avevano fatto il turno di notte.

“Il nostro turno – spiega Angelo Caso – è dalle ore 8 alle ore 16. Il nostro compito momentaneamente è dare informazioni e supporto alle persone che ne necessitano e a tenere il campo di accoglienza pronto nel caso ce ne fosse la necessità”.