I vigili del fuoco di Salerno in campo per ricordare Luca Scaramal

Mentre sono sempre in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini, i Vigili del Fuoco del Comando di Salerno dimostrano ancora una volta la loro versatilità e il loro spirito di squadra. Il gruppo sportivo del Comando sta infatti partecipando al XXIº Campionato Italiano Calcio a 5, un torneo nazionale dedicato alla memoria del collega Luca Scaramal e in programma a Verbania fino a sabato prossimo.

Il torneo

Quattordici delegazioni provenienti da tutte le regioni italiane si sfidano in questo importante evento sportivo, un’occasione per rafforzare i legami tra i colleghi e promuovere un’immagine positiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La squadra campana, guidata dai Capi Reparto Alfinito e Ciaglia e supportata da SCAIT di Antonio Ianniello e E.I. PROG srl di Giuseppe Di Martino, è determinata a portare a casa il titolo. Nonostante le sfide poste dalle avversarie e dalle condizioni meteo avverse, i vigili del fuoco salernitani si stanno impegnando al massimo per raggiungere questo ambizioso obiettivo.

“Siamo orgogliosi di rappresentare il nostro Comando a questo importante evento sportivo“, ha dichiarato uno dei giocatori. “Il calcio è una passione che condividiamo e che ci permette di staccare la spina dalla routine quotidiana, ma allo stesso tempo è un’occasione per rafforzare lo spirito di squadra e la coesione del gruppo“.