I vigili del fuoco di Sala Consilina in visita al reparto di pediatria dell’ospedale di Polla

Ancora un gesto generoso da parte dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. Questa volta i caschi rossi del distaccamento valdianese hanno portato gioia e doni ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Polla.

L’iniziativa

Una visita, quella al “Luigi Curto” che ha rappresentato per i pazienti ed anche per il personale sanitario un momento di svago dalle difficili ore vissute in reparto soprattutto in occasione delle festività natalizie.

Presenti il Capo Distaccamento Eugenio Siena, del Capo Reparto Alessandro Morello ed i Capi Squadra Bruno Mangieri e Pasquale Pagano, insieme a tutto il personale in servizio a Sala Consilina. I vigili del fuoco sono stati accolti dal Dirigente Medico, Teodoro Stoduto e con la presenza del cappellano Padre Carlo Basile e del personale della Pediatria.