I missionari saveriani piangono padre Claudio Marano | VIDEO

Nella notte di sabato 27 luglio si è conclusa l’esistenza terrena di padre Claudio Marano che negli ultimi anni aveva vissuto a Salerno.

Nato nel 1951 a Melarolo di Trivignano Udinese, dal 1978 era entrato a fare parte dei Missionari Saveriani diventando presbiteri nell’anno successivo.

Dopo un anno in Francia, nel 1980 fu inviato in missione in Burundi, paese dell’Africa centro-orientale da cui venne espulso nel luglio 1984, insieme ad altri confratelli. Vi ritornò nel 1990 e vi rimase fino al 2015 dando vita con Victor Ghirardi e Marino Bettinsoli al celebre Centro Giovanile Kamenge di Bujumbura, un luogo di incontro e convivenza pacifica per giovani, ragazzi e ragazze tra i sedici e i trent’anni. Erano anni di gravissimi conflitti tra le due principali etnie del paese, gli hutu e i tutsi e il centro divenne un segnale di fraternità e di speranza per quella terra martoriata. Al centro Kamenge questi giovani hanno deciso di incontrarsi, di dialogare, di parlarsi. Giocare, festeggiare, imparare un mestiere, vedere un film, studiare. E di fare tutto questo insieme.

Nel 2015 padre Marano fu richiamato in Italia, dove iniziò un ministero di animazione missionaria: a San Pietro in Vincoli (Roma) nel 2016, a Parma come collaboratore del Museo d’Arte Cinese ed Etnografico nel 2017 e nella comunità Saveriana di Salerno dal 2017, dove ha collaborato con la parrocchia salernitana di Coperchia.

Giovedì 1° agosto a Trivignano sarà celebrato il funerale del compianto missionario.

