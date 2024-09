I 100Crammatinirussi si aggiudicano la Rassegna Teatro del Sorriso

La Compagnia Teatrale “I 100crammatinirussi” con la commedia brillante: “Stàmme assènte…te fàzzo no cùnto” (Ascoltami ti faccio un racconto) di Massimo Sica, si è aggiudicata il Premio di miglior Compagnia in occasione della “Rassegna Teatro del Sorriso 2024” – X Edizione – Premio Speciale Vincenzo Durazzo.

Il riconoscimento

La Giuria, inoltre, in occasione della cerimonia di premiazione tenutasi ad Agnone ha assegnato il premio quale migliore attore protagonista della Rassegna al caratterista della Compagnia: Giuseppe Flamio Sica.

Dopo i successi di pubblico e di consensi, registrati in occasione degli spettacoli tenutisi sui palcoscenici dei Teatri di Vallo della Lucania, Agropoli e Laurino, la Compagnia Cilentana il 1° Luglio scorso aveva aderito, con gioia, alla richiesta del coordinatore della Rassegna l’ing. Antonino Nese.

La Rassegna “Teatro del Sorriso” ha uno scopo benefico. I fondi raccolti sono stati devoluti per la realizzazione di soggiorni ricreativi e gratuiti nel Cilento, in Vallo di Diano e Alburni della “Vacanza del Sorriso” per le famiglie con bambini oncoematologici di tutta Italia.