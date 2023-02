Guida con il cellulare e alta velocità: controlli e sanzioni della Polizia

Controlli sulla sicurezza stradale. Gli uomini della Polizia di Stato, guidati dal Questore Giancarlo Conticchio, nella giornata di ieri hanno messo presidiato le strade della città di Salerno sia in macchina, con le “pantere”, sia in motocicletta, con i cosiddetti “nibbio”, mezzi agili ed efficaci per muoversi rapidamente in ambito urbano.

I controlli

L’attenzione dei poliziotti si è concentrata in particolare sulle condotte più pericolose alla guida, quindi eccessiva velocità, uso del telefonino, mancato rispetto di stop, precedenze, semafori.

Il malcostume più diffuso si è confermato anche per i salernitani l’uso del telefonino alla guida. Una condotta particolarmente pericolosa per la circolazione stradale, individuata statisticamente a livello nazionale, infatti, tra le principali cause di incidenti e, dunque, sanzionata dal codice della strada in modo piuttosto severo con una multa compresa tra un minimo di 165 €uro ed un massimo di 660 €uro, più la decurtazione di cinque punti dalla patente.

L’esito delle attività

Cento trentaquattro le persone controllate dagli operatori di Polizia in uniforme, sessantanove i veicoli. Otto le violazioni al codice della strada accertate e contestate, sei delle quali hanno sanzionato tre uomini e tre donne sorpresi ad usare il telefonino mentre guidavano.

I controlli sono stati intensificati anche a seguito dell’aumento degli incidenti stradali avvenuti in città negli ultimi giorni.