Guasto alla linea elettrica, mattinata di disagi per chi viaggia in treno

Disagi questa mattina per chi viaggiava in treno. Dalle 7.50, infatti, si sono registrati problemi alla circolazione sulla linea Sapri – Paola. Ciò a causa di un inconveniente alla linea elettrica registrato tra Cetraro e Capo Bonifati, in territorio calabrese, che ha comunque determinato problemi su tutta la linea.

L’intervento di RFI

Immediato l’intervento dei tecnici di RFI che sono giunti sul posto ed hanno eseguito la necessaria manutenzione. Intanto su tutta la tratta sono stati segnalati rallentamenti fino a 30 minuti che hanno interessato in particolare i regionali utilizzati da molti pendolari per raggiungere i luoghi di lavoro o di studio.

Diverse persone, non avendo certezze sui tempi necessari a risolvere il disguido, hanno preferito spostarsi per attendere gli autobus. Intorno alle 10 i problemi sono stati risolti e la circolazione è tornata alla normalità.