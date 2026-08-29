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Guasto alla condotta del Faraone a Celle di Bulgheria: a rischio l’acqua nel Basso Cilento

Rottura sulla condotta principale del Faraone lungo la strada del Mingardo a Celle di Bulgheria. Tecnici Consac al lavoro: possibili disservizi da Roccagloriosa ad Agnone

Di: Maria Emilia Cobucci
Guasto alla condotta del Faraone a Celle di Bulgheria: a rischio l’acqua nel Basso Cilento

Un importante guasto si è verificato nelle scorse ore lungo la condotta idrica situata in località Gola del Diavolo, lungo la strada del Mingardo, nel territorio comunale di Celle di Bulgheria. Il problema ha interessato l’arteria principale dell’acquedotto del Faraone, la condotta più rilevante dell’intero Basso Cilento.

L’intervento dei tecnici Consac alla Gola del Diavolo

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i tecnici della Consac, la società incaricata della gestione del servizio idrico integrato nell’area, per effettuare le necessarie operazioni di riparazione e ripristinare il flusso nel minor tempo possibile. Data l’entità del danno, i lavori per la risoluzione della criticità potrebbero protrarsi per diverse ore.

I comuni del Basso Cilento interessati dai disagi

La condotta danneggiata costituisce la spina dorsale dell’approvvigionamento idrico locale e attraversa numerosi centri abitati. Di conseguenza, si potrebbero verificare cali di pressione o sospensioni temporanee dell’erogazione dell’acqua in una vasta fascia di territorio: i disservizi potrebbero interessare i comuni compresi tra Roccagloriosa e la frazione di Agnone.

Viabilità e gestione del traffico sul Mingardo

Oltre alle squadre operative di Consac, sul luogo del guasto è presente la Polizia Municipale di Celle di Bulgheria. Gli agenti stanno fornendo supporto alle operazioni di cantiere e monitorando il traffico veicolare lungo la strada del Mingardo per garantire la sicurezza della circolazione.

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