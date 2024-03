Guardia di Finanza: sgominata organizzazione dedita al riciclaggio e frode fiscale, sequestrati 3 milioni di euro

Le Fiamme Gialle di Avellino hanno applicato misure cautelari ai danni di cinque persone. Le accuse vanno sono di riciclaggio di denaro e emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’operazione, che ha coinvolto anche i finanzieri di Castellamare di Stabia, Cava dei Tirreni e Fermo, ha portato all’arresto di due persone e agli arresti domiciliari di altre tre.

Sequestrati 3 milioni di euro

Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino, è stato contestato che il gruppo aveva evaso oltre 45 milioni di euro di tasse e riciclato circa 1,7 milioni di euro, trasferendoli in paesi extracomunitari, in particolare verso la Cina. Il Gip del Tribunale di Avellino ha disposto il sequestro preventivo di beni per un ammontare complessivo di 3 milioni di euro.

Un sistema di frode complesso

L’organizzazione utilizzava un sistema di frode complesso, che prevedeva l’utilizzo di “prestanome”, società “cartiere” e contratti fittizi. I capitali illeciti venivano poi trasferiti all’estero attraverso numerose movimentazioni bancarie.

Sulla base degli elementi raccolti, in particolare, è stato possibile ritenere, allo stato del procedimento, che gli indagati attinti dalle misure cautelari riciclavano i proventi illeciti, utilizzando anche dei contratti fittizi con altre aziende e adottando l’escamotage della “cessione dei crediti”, grazie al quale la società, che rappresentava il centro di interessi primario, non risultava apparentemente coinvolta nel trasferimento delle somme.

In particolare, di fondamentale interesse investigativo è stato l’esame dei dati informatici che hanno consentito di acquisire importanti elementi investigativi per delineare il contesto investigativo e definire, sia pure a livello di gravità indiziaria, le singole responsabilità penali.

L’attività della Guardia di Finanza ha interessato anche la provincia di Salerno.