Guardia di Finanza, Daniela Parisi di Palomonte al comando di Arezzo: è la prima donna

Il colonnello Daniela Parisi, originaria di Palomonte, dal 1° settembre è alla guida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo. Si tratta della prima donna a ricoprire questo prestigioso incarico nella provincia toscana.

Il percorso accademico e la formazione nell’Accademia

Nata nel 1981, Daniela Parisi ha intrapreso un percorso professionale di altissimo profilo. Dopo essersi laureata con lode in Economia e Legislazione per l’Impresa presso l’Università Bocconi di Milano, ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza. Nell’istituto di formazione del Corpo ha conseguito, sempre con lode, la laurea in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, oltre a un master di secondo livello in Diritto tributario.

Le esperienze operative e gli incarichi di rilievo

Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di responsabilità in diverse città italiane, tra cui Sassuolo, Bologna, Perugia, Roma e Napoli. Durante queste esperienze ha maturato un’ampia competenza anche presso il Comando Generale e nei Reparti Speciali del Corpo. Tra i settori chiave in cui ha operato figurano l’analisi dei rischi legati all’utilizzo delle risorse del PNRR, le politiche di coesione territoriali e l’attuazione della Politica Agricola Comune.

La docenza e la consulenza parlamentare

Alla carriera operativa nel contrasto agli illeciti economico-finanziari, il colonnello Parisi ha affiancato un’intensa attività di docenza, sia in ambito universitario sia all’interno delle strutture formative della Guardia di Finanza. Dal 2023 svolge inoltre l’incarico di ufficiale di collegamento del Corpo presso una Commissione parlamentare d’inchiesta.