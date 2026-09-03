Attualità

Guardia di Finanza, Daniela Parisi di Palomonte al comando di Arezzo: è la prima donna

Il colonnello Daniela Parisi, originaria di Palomonte, assume il comando della Guardia di Finanza di Arezzo. È la prima donna a ricoprire l'incarico.

Di: Erminio Cioffi
Guardia di Finanza, Daniela Parisi al comando di Arezzo: è la prima donna

Il colonnello Daniela Parisi, originaria di Palomonte, dal 1° settembre è alla guida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo. Si tratta della prima donna a ricoprire questo prestigioso incarico nella provincia toscana.

Il percorso accademico e la formazione nell’Accademia

Nata nel 1981, Daniela Parisi ha intrapreso un percorso professionale di altissimo profilo. Dopo essersi laureata con lode in Economia e Legislazione per l’Impresa presso l’Università Bocconi di Milano, ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza. Nell’istituto di formazione del Corpo ha conseguito, sempre con lode, la laurea in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, oltre a un master di secondo livello in Diritto tributario.

Le esperienze operative e gli incarichi di rilievo

Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di responsabilità in diverse città italiane, tra cui Sassuolo, Bologna, Perugia, Roma e Napoli. Durante queste esperienze ha maturato un’ampia competenza anche presso il Comando Generale e nei Reparti Speciali del Corpo. Tra i settori chiave in cui ha operato figurano l’analisi dei rischi legati all’utilizzo delle risorse del PNRR, le politiche di coesione territoriali e l’attuazione della Politica Agricola Comune.

La docenza e la consulenza parlamentare

Alla carriera operativa nel contrasto agli illeciti economico-finanziari, il colonnello Parisi ha affiancato un’intensa attività di docenza, sia in ambito universitario sia all’interno delle strutture formative della Guardia di Finanza. Dal 2023 svolge inoltre l’incarico di ufficiale di collegamento del Corpo presso una Commissione parlamentare d’inchiesta.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.