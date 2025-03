Grave incidente ad Agropoli, auto contro scooter: ferito 14enne

Grave incidente stradale questa sera poco dopo le ore 22 in Viale Europa, in pieno centro ad Agropoli. Per cause da accertare un’auto con targa bulgara avrebbe travolto uno scooter con a bordo un 14enne del posto.

I soccorsi

Violento l’impatto, con il mezzo andato completamente distrutto. Sul posto i sanitari del 118 intervenuti con un’ambulanza della Croce Rossa di Agropoli.

La persona a bordo dello scooter è stata trasferita in ospedale a Vallo della Lucania con diversi traumi. Ai carabinieri della locale compagnia il compito di accertare la dinamica del sinistro.

La dinamica

Sembrerebbe che lo scooter si stesse immettendo su viale Europa da via duca San Felice mentre l’auto proveniva dal parcheggio Landolfi. Dopo l’impatto il motorino è carambolato contro un’auto parcheggiata ai margini della carreggiata.