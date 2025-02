Grandinata sulla Cilentana, auto sbanda e finisce contro il guard rail

Potrebbe essere stata la violenta grandinata che si è verificata questa sera, intorno alle 20:30 tra gli svincoli di Cuccaro Vetere e Futani della Cilentana a provocare un incidente stradale.

La dinamica

Coinvolta una sola auto, si tratta di una Lancia Musa. La vettura potrebbe aver slittato sull’asfalto completamente invaso dalla grandine finendo contro un guard rail e concludendo la sua corsa a margine della carreggiata.

L’automobilista è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. . Sul posto intervenuti i carabinieri per accertare la dinamica del sinistro e veicolare il traffico e un’ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania. Per fortuna le conseguenze per la persona a bordo non sono gravi, ma l’auto ha riportato notevoli danni.