Grande attesa a Capaccio Paestum per la presentazione degli eventi del 2024: la cerimonia, al Next di Cafasso

Si terrà a partire dalle 19.00 di domani, martedì 5 dicembre, NEXT & Friends, la cerimonia di presentazione del calendario dei maggiori eventi in programma al NEXT, Nuova Esposizione Ex Tabacchificio, nel 2024. Alla presenza del sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, e del presidente di Istituzione Poseidonia, Riccardo Ruocco, saranno illustrate le quattro categorie di eventi: “Food & Beverage”, “Arte, Moda e Spettacolo”, “Sport, Svago e Tempo Libero”, “Cultura, Turismo e Formazione”. NEXT & Friends è un evento B2B, aperto solo a operatori del settore alberghiero, extralberghiero e addetti ai lavori.

Il programma

Oltre agli eventi ormai storici del NEXT – come la Borsa mediterranea del turismo archeologico, Paestum Wine Fest, Open – salone delle attività all’aria aperta, la Fiera del baratto e dell’usato, Paestum cat show, il Campionato mondiale di Pizza doc, D-Med Salone della Dieta Mediterranea, Paestum Sposi, la Rassegna del patrimonio immateriale della Campania – tanti altri saranno aggiunti al calendario. Tra le novità, eventi legati ai motori, al mondo degli scacchi, ai tatuaggi, al culturismo.

I testimonial

Diversi i testimonial della serata: Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Campania; Eugenio Gervasio, direttore del MAVV museo arte, vino e vite di Ercolano; Beppe Tenti, ideatore e produttore Overland Rai 1; Giuseppe Lalinga, direttore Basilicata Cine-Turismo Experience; Fabrizio Todisco, event manager e co-founder Ecommerce HUB, già project manager Rimini Fiera – Italian Exhibition Group SPA, membro del Comitato Scientifico della BTO di Firenze; Cristina De Genua, Account specialist della PalumboADV / BeMark.

«Siamo entusiasti di anticipare di un anno il programma di lavoro che ci eravamo prefissati – afferma Riccardo Ruocco – Next & Friends sarà il nostro B2B, riservato ai titolari di strutture alberghiere, extra alberghiere e agli addetti ai lavori. Un evento pensato e voluto per illustrare gli importanti risultati ottenuti nell’anno che sta per concludersi, ma soprattutto per presentare il calendario ufficiale degli eventi del 2024 e per cogliere, così, le grandi sfide che ci attendono».

Le parole del sindaco e presidente della Provincia, Franco Alfieri

«La programmazione è un elemento indispensabile per una buona amministrazione – dichiara il sindaco Franco Alfieri – E noi abbiamo già programmato il calendario dei maggiori eventi che nel 2024 si svolgeranno al NEXT. L’ex Tabacchificio è ormai un polo fieristico affermato, un punto di riferimento per il Mezzogiorno e non solo. Lo dicono i grandi appuntamenti finora realizzati e lo dicono quelli che si andranno ad aggiungere.

Ebbene, gli eventi, se ben programmati, possono condizionare la scelta del luogo di vacanza, fungendo quindi da leva per il turismo, e costituiscono un’occasione di lavoro che si fornisce, tra l’altro, agli operatori del settore alberghiero ed extra alberghiero. Tanto più, come nel caso del NEXT, quando permettono di destagionalizzare i flussi turistici, garantendo una presenza costante di persone in città».