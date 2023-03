Gran successo per lo spettacolo di Biagio Izzo alla “Provvidenza” di Vallo della Lucania

Una marea di risate e di applausi hanno accompagnato l’ultimo spettacolo della rassegna teatrale del Cine – teatro “la Provvidenza” di Vallo della Lucania, diretta da Don Valeriano Pomari. Gran successo per Biagio Izzo, in scena con una nuova commedia, “Balcone a tre Piazze”, lo scorso 24 marzo.

Lo abbiamo intervistato per parlare della commedia e della sua esperienza tra tv e palcoscenico.

La commedia

Balcone a tre Piazze, scritto da Mirko Setaro e Francesco Velonà, è una commedia degli equivoci ma di tante risate. Si svolge a Napoli, nell’Antivigilia di Natale. Nel cast insieme a Biagio Izzo ci sono Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale e Ciro Pauciullo. La regia è di Pino L’Abbate.

Un’insolita bufera ha interrotto i collegamenti col resto d’Italia. Alfredo ha dovuto rinunciare a un viaggio con la moglie, con cui è separato da sei mesi, un viaggio in cui sperava di riallacciare i rapporti. Mentre è solo in casa sente bussare al balcone: un uomo infreddolito gli chiede di farlo entrare, è Riccardo, l’amante della vicina di casa, scappato sul cornicione perché, a causa della tempesta, il marito è rientrato prima del previsto. La vicina però è Elis, giovane moglie venezuelana di Michele, amico e vicino di casa di Alfredo, che il giorno prima della vigilia di Natale si ritroverà a vivere una favola al contrario, costretto a coprire la tresca di Elis ai danni del suo amico Michele, spacciando Riccardo per suo cugino. Dovrà anche recuperare il rapporto con sua moglie, e fronteggiare Ciro, un rapinatore capitato anch’egli sul suo balcone per scappare dall’appartamento in cui si era introdotto.

La bufera inaspettata sconvolge i piani di tutti i personaggi, che si trovano quindi a vivere una vigilia di Natale piena di equivoci.

Conclusa la stagione teatrale della “Provvidenza “

Con lo spettacolo di Biagio Izzo si conclude la stagione teatrale stagione teatrale – curata dal direttore artistico Don Valeriano Pomari – del CineTeatro “La Provvidenza” che, anche quest’anno è stata ricca di emozioni e di grandi nomi.

Il cartellone 2022 – 23 ha visto alternarsi sul palcoscenico Massimiliano Gallo, con “Stasera, punto e a capo”, Peppe Barra, con “la cantata dei pastori”, Giovanni Esposito, con “A che servono questi quattrini”, Giovanni Allocca, con “Il medico dei pazzi”, Carlo Buccirosso in “L’erba del vicino e sempre più verde”, e Francesca Marini in scena lo spettacolo musicale “Mina”.