Governo Meloni stanzia 112,2 milioni per imprese agricole del Sud: fondi in arrivo per il Cilento

“Il Governo Meloni destina altri 112,2 milioni alle imprese agricole del Sud Italia e delle Isole gravemente colpite dalla siccità del 2024. Questo corposo investimento – che si aggiunge ai 15 milioni di euro già stanziati in precedenza nel DL Agricoltura per le aziende siciliane – rappresenta un’importante boccata d’ossigeno per i nostri agricoltori, permettendo loro di affrontare questa emergenza”.

Ecco i Comuni beneficiari

Lo annuncia, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Per quanto riguarda la provincia di Salerno, sono diciotto i comuni interessati. E sono: Castiglione dei Genovesi, Celle di Bulgheria, Maiori, Fisciano, Orria, Pollica, San Valentino Torio, Sicignano degli Alburni, Vibonati, Monteforte Cilento, Ottati, Pagano, Perito, Prignano Cilento, San Mango Piemonte, Scafati, Tortorella e Tramonti.

Incentivare l’agricoltura

Complessivamente la misura, attuativa del regolamento UE 2024/2675 del 10 ottobre 2024, prevede per l’Italia un finanziamento di 37,4 milioni di euro dalla riserva di crisi della PAC, a cui si aggiungono 74,8 milioni di cofinanziamento nazionale assicurati dal MEF. Questo grande risultato – conclude Vietri – dimostra ancora una volta la centralità assunta dall’Italia in Europa e l’impegno profuso dal Governo Meloni – nella fattispecie dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida – in favore dell’agricoltura” conclude Vietri.