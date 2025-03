Giungano: sei anni fa moriva Franco Palumbo. Domenica un memorial per ricordarlo

Il 18 marzo 2019, le comunità di Giungano e Capaccio Paestum perdevano Franco Palumbo, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia dei due comuni. Sei anni dopo, il suo ricordo è ancora vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.

Una vita dedicata alla comunità

Franco Palumbo, maresciallo dei carabinieri del nucleo tutela del lavoro, ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. Dopo aver ricoperto il ruolo di sindaco di Giungano per molti anni, si è candidato a Capaccio Paestum, dove ha continuato a servire la comunità fino al dicembre 2019.

La sua personalità garbata e la sua lungimiranza lo hanno reso una figura molto amata nella sua città, e la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità che ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui.

La malattia e la scomparsa

Nel novembre 2017, durante un incontro sul Puc in località Laura, Franco Palumbo è stato colpito da un improvviso malore, preavviso di una malattia incurabile. Nonostante la sua tenacia e il coraggio con cui ha combattuto, la malattia ha avuto il sopravvento, portandolo alla scomparsa all’età di 54 anni.

Un memorial per ricordare Franco Palumbo

In occasione del sesto anniversario della sua morte, domenica 23 marzo è in programma un memorial per ricordarlo. Una gara ciclistica si svolgerà a partire dalle ore 7, un’occasione per onorare la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità.