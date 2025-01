Giungano, furto al distributore di carburante: automatico trascinato per oltre 1km

Nella tarda serata di ieri, domenica 19 gennaio, intorno alle 23:30, un furto è stato messo a segno da ignoti presso il distributore di carburante EWA situato sulla SP 137, al chilometro 4.5. di Giungano. I malviventi hanno sradicato l’automatico del distributore, utilizzato per il pagamento del carburante, trascinandolo via per circa un chilometro, come evidenziato dai segni lasciati sull’asfalto.

E’ allarme furti sul territorio

L’episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti ponendo nuovamente sotto i riflettori il tema della sicurezza nel territorio del Cilento. “Sono rammaricato per quanto sta accadendo nel Cilento”, ha dichiarato il primo cittadino, Giuseppe Orlotti.

Gli interventi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli per mettere in sicurezza l’area del distributore. Le forze dell’ordine sono a lavoro per individuare l’autore del gesto, utili potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza.