Giovane indiano schiacciato da un cancello, resta in prognosi riservata

Per l’operaio di ventinove anni, vittima di un incidente sul lavoro, potrebbe essere necessaria una lunghissima riabilitazione affinché possa recuperare la piena funzionalità degli arti inferiori.

L’incidente

L’incidente è avvenuto qualche giorno fa in un’azienda casearia di Altavilla Silentina.

Il giovane, di nazionalità indiana, è stato travolto alle spalle da un cancello, ma ancora non sono state rese note le dinamiche precise dell’incidente.

I soccorsi

Trasportato prima all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per una visita neurochirurgica e poi presso l’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, l’operaio, fortunatamente, non sembrerebbe in pericolo di vita, tuttavia la prognosi rimane riservata. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto accaduto.