Giovane di Celle di Bulgheria coinvolto in un incidente stradale in Toscana, comunità in apprensione

Celle di Bulgheria in apprensione per un giovane coinvolto in un grave incidente avvenuto sabato pomeriggio sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, nel territorio comunale di Ponsacco.

La dinamica

L’incidente è stato causato dallo scontro tra un’auto e una moto, che ha visto il giovane centauro di soli 22 anni sbalzato per diversi metri. Le sue condizioni sono gravi e attualmente è ricoverato in Rianimazione presso l’ospedale Lotti di Pontedera.

Gli agenti della polizia stradale di Livorno sono intervenuti immediatamente per procedere con i rilievi di rito al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo alcuni testimoni, il motociclista sarebbe stato sbalzato dalla moto nella carreggiata opposta.

Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa del 118 e la polizia stradale, che hanno bloccato il traffico in entrambe le direzioni. Ciò ha causato lunghe code, che sono state gestite fino alla riapertura della strada intorno alle 18.

Il giovane versa in gravi condizioni

Il giovane allievo maresciallo si trova attualmente in gravi condizioni presso il reparto di rianimazione dell’ospedale “Lotti” di Pontedera. La sua famiglia e gli abitanti di Celle di Bulgheria sono in apprensione per le sue condizioni di salute e pregano per una pronta guarigione.

L’incidente ha causato grande preoccupazione tra gli abitanti della zona e ha reso ancora più urgente l’importanza di rispettare le regole del codice della strada e di prestare sempre la massima attenzione durante la guida, specialmente quando si è alla guida di un veicolo a due ruote.