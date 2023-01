Giorno della Memoria: Prefetto ricarda 14 deportati nei lager nazisti

Il Giorno della Memoria è una giornata dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto, ovvero del genocidio perpetrato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale contro gli ebrei, ma anche contro altre minoranze come rom, omosessuali, disabili e oppositori politici.

Il 27 gennaio: Giorno della Memoria

La data scelta per questa ricorrenza è il 27 gennaio, data dell’abbattimento del campo di concentramento di Auschwitz nel 1945. In Italia è stato istituito con la legge n. 211 del 20 luglio 2000. Il Giorno della Memoria serve anche per ricordare e non dimenticare gli orrori della Shoah e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli dell’antisemitismo e del razzismo.

Le iniziative

In occasione della cerimonia commemorativa, organizzata dal Comune di Campagna in collaborazione con il “Museo Itinerario della Memoria e della Pace – Centro studi Giovanni Palatucci”, il Prefetto di Salerno Francesco Russo, ricorderà quattordici cittadini della provincia di Salerno, deportati e internati nei lager nazisti negli anni 1943-1945, ai quali il Presidente della Repubblica ha conferito la medaglia d’onore.

Di seguito, l’elenco degli insigniti alla memoria: