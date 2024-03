Giornate FAI di Primavera: un weekend alla scoperta dei tesori d’Italia. Tanti appuntamenti tra Salerno e il Cilento

Le Giornate FAI di Primavera sono un evento imperdibile per tutti gli amanti della cultura e della bellezza. Sabato 23 e domenica 24 marzo, 750 luoghi in 400 città italiane apriranno le loro porte al pubblico, offrendo un'occasione unica per visitare tesori spesso inaccessibili.

In Campania, oltre 40 siti da scoprire

In Campania, saranno oltre 40 i siti aperti in occasione delle Giornate FAI di Primavera. Tra questi, ville storiche come Villa Ferretti a Bacoli e Palazzo Pedace a Salerno, aree archeologiche come il Parco Archeologico di Liternum a Lago Patria, cattedrali come la Cattedrale di San Matteo a Salerno, castelli come il Castello di Arechi a Salerno e musei come il Museo della Medicina di Salerno.

Nel Cilento, invece, i Luoghi del Cuore Fai sono a Camerota (Palazzo Santa Maria), la Badia di Pattano a Vallo della Lucania

Un weekend all'insegna della cultura e della bellezza

Le Giornate FAI di Primavera sono un'occasione unica per scoprire l'Italia nascosta, un viaggio alla scoperta di tesori inestimabili che raccontano la storia e la cultura del nostro paese. Un weekend all'insegna della cultura e della bellezza, da non perdere!

4. Come partecipare

Per partecipare alle Giornate FAI di Primavera è possibile consultare il programma completo sul sito https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/. È consigliabile prenotarsi in anticipo, in quanto i posti sono limitati.

Un contributo importante per la tutela del patrimonio italiano

Le Giornate FAI di Primavera sono anche un importante momento di sensibilizzazione sul valore del patrimonio italiano. Con il tuo contributo, potrai aiutare il FAI a tutelare e valorizzare i tesori del nostro paese.