“Giornata internazionale delle persone con disabilità”: una giornale speciale in compagnia dei militari dell’Esercito

Martedì 3 dicembre 2024, l’Associazione #Gli Amici di #iosononicolo #animeblu in movimento, l’Associazione Salernitani DOC, il Movimento Cristiano Lavoratori, e l’Istituto scolastico Giovanni Paolo II, presentano una mattinata #diversamentefelice presso la Caserma Generale G. D’Avossa Via Pietro del Pezzo, 79 Reggimento “Cavalleggeri Guide” (°19) dalle ore 9:30.

La giornata

La Manifestazione rappresenta un evento importante di rilievo sociale volto a valorizzare la rete sul territorio e a canalizzare un “Con Noi prima del Dopo di Noi”. Nell’ambito della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, proclamata dall’organizzazione delle Nazioni Unite nel 1981, anche quest’anno l’Associazione no profit #Gli Amici di #iosononicolo #animeblu in movimento, promuove con partners eccezionali, un Evento Inclusivo di Sensibilizzazione e Consapevolezza sui Diritti e il Benessere delle Persone in Condizioni disabilitanti, le loro famiglie, gli amici, gli operatori che li assistono nei vari ambienti di vita e per tutti i Cittadini.

La finalità

E’ un’occasione unica per tanti ragazzi, che potranno partecipare, vivendo attimi di gioia di vita quotidiana, in comunità, con Amore, metodo e Progettualità, per gioire insieme dei piccoli piaceri della vita come partecipare ad un Evento da “protagonisti”, fare merenda insieme, sognare di innalzare la bandiera, toccare con mano i mezzi del valoroso Esercito italiano, visitare, vivere la caserma sentirsi parte del Reggimento, ammirare l’esercitazione sentirsi Ariete, Centauro o carrarmato per una “Pace dell’Anima” e ricordarsi magari, il primo soldatino avuto in regalo da bambini e mentre si ammira l’esibizione dell’orchestra scolastica, tutti insieme si Vola oltre i Limiti Invalicabili oltre i Limiti e le Barriere delle Disabilità e dell’Autismo.

Un lavoro in sinergia con diverse realtà

Si ringrazia il Reggimento “Cavalleggeri Guide” (°19) , il Colonnello Nicola Iovino, Comandante di Reggimento, l’ Esercito, i referenti delle Istituzioni che interverranno, gli organi di stampa. L’Evento è un Plauso alle Istituzioni che presenzieranno, alle Forze Armate come l’Esercito, sempre vicino ai Cittadini, è un Encomio al Presidente Massimo Staglioli dell’Ass.ne Salernitani DOC, al Presidente Provinciale Avv. Mariarosaria Pilla del Movimento Cristiano dei Lavoratori, al Dirigente Scolastico Mariarosaria Napoliello dell’Istituto Scolastico Giovanni Paolo II, alle #animeblu in movimento, a Nicolò cuore pulsante dell’Ass.ne #Gli Amici di #iosononicolò e tutti i sostenitori e i partners solidali a supporto, si ringrazia: l’abbraccio ODV, Training Together, Villa dei Fiori, Caseificio di Capua, Gruppo Forte, Radio 28, Pegasus Copy, la Città, Coop. Giovamente, Donation Italia, Tuning_is_not__crime. …Restate connessi Evento più Unico che Raro.

per info: 3392808764