Giornata internazionale della donna: il Comune di Castellabate a sostegno delle donne iraniane

L’otto marzo rappresenta una giornata molto importante per celebrare la figura femminile e le sue lotte per l’emancipazione, per la conquista dei suoi diritti e per il suo ruolo fondamentale all’interno della società.

Quest’anno il Comune di Castellabate ha organizzato un contest fotografico dedicato alle donne della città e la foto che ha ricevuto più like ha fatto da sfondo al manifesto celebrativo di questa giornata. Inoltre, con Delibera di Giunta n. 40/2023, il Comune ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dal Circolo cittadino PD di Castellabate in favore delle donne iraniane, una decisione molto importante per sostenere le donne in lotta per la libertà.

L’iniziativa di Castellabate

Oggi, per festeggiare questa giornata così speciale, la Casa Comunale di Castellabate sarà la location di un evento importante. Durante la mattina verrà allestito uno striscione dedicato alle donne, mentre al calar del sole, la stessa Casa Comunale sarà illuminata di rosso, un forte messaggio per sostenere le donne iraniane nella loro lotta per la libertà e per far riflettere sulla condizione delle donne in alcuni paesi del mondo.

“L’otto marzo rappresenta una giornata molto importante per la donna e la sua lotta per la libertà ed emancipazione sociale. Questa giornata non può essere importante solo per le donne ma deve coinvolgere soprattutto gli uomini e i più giovani affinché possano maturare una cultura di inclusione e di rispetto nei confronti delle donne nella vita quotidiana sia privata che pubblica”, dichiara il sindaco Marco Rizzo.

La conquista dei diritti da parte delle donne è stata un lungo cammino, che purtroppo per molte donne nel mondo non è ancora avviato. L’otto marzo non rappresenta solo un’occasione per celebrare la figura femminile e la sua importanza nella società, ma anche un momento di riflessione sulla condizione delle donne che ancora oggi non godono di diritti e libertà essenziali e ormai scontati per noi. Questo è stato sottolineato anche dall’assessore Marianna Carbutti.

La casa comunale sarà illuminata di rosso

In occasione di questa giornata speciale, la Casa Comunale festeggerà le donne di Castellabate con uno striscione e l’illuminazione di colore rosso per sostenere la lotta delle donne iraniane. “Abbiamo da subito accolto questa proposta da parte del Circolo PD di Castellabate proprio per la finalità dell’iniziativa stessa, volta non solo a festeggiare la donna ma a far riflettere sulla condizione della donna in alcuni paesi”, afferma l’assessore Nicoletta Guariglia.

Il consigliere Dalila Russo ha voluto ringraziare tutte le donne coraggiose che hanno lottato e continuano a lottare per rivendicare diritti e libertà che vengono ancora oggi calpestati. “Un ringraziamento particolare va a Simona e Claudia per la sensibilità con cui hanno condiviso il messaggio di libertà ed uguaglianza di cui ognuno di noi dovrebbe farsi portavoce oggi più di ieri”, conclude il consigliere Russo.