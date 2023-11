Giornata contro la violenza sulle donne: Vibonati aderisce alla campagna “Posto Occupato”

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne Vibonati aderisce alla campagna “Posto Occupato”. Un posto lasciato “vuoto” per riempire le coscienze di consapevolezza: la violenza sulle donne è un problema culturale ed una responsabilità sociale, che riguarda tutti.

La campagna Posto Occupato

E’una campagna virale, alla quale anche la Regione ha aderito, che ha l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere.

«Ogni anima violata, ogni donna abusata, ogni vita spezzata non è mai “lontana” da noi. Prendiamo quella indignazione collettiva e trasformiamola in azione concreta: occupiamo un posto a teatro, al cinema, all’università, in un parco ed ovunque si possa. Quel posto sarà riservato per sempre ad una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere lì: sarà un segno, un monito silenzioso, voce per chi non ha più voce, che suggerisce a tutti di non sottovalutare mai i segnali della violenza e non voltarsi mai dall’altra parte! Noi abbiamo scelto di tenere un posto occupato nella nostra aula consiliare ,luogo rappresentativo dell’intera collettività , e resterà fino a fine mandato – fanno sapere da palazzo di città. Le abbiamo immaginate sedute ad ammirare la nostra Torre a Villammare o camminare per il centro storico Vibonati»