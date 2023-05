“Gionata Nazionale dello Sport del CONI”: tutto pronto a Capaccio Paestum

Capaccio Paestum si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo nel panorama sportivo nazionale. Il prossimo 4 giugno 2023, presso la suggestiva cornice di piazza Carlo Santini, si terrà la tanto attesa Giornata Nazionale dello Sport del CONI.

Questa festa, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva 27/11/2003, coinvolgerà l’intero Paese in un’occasione unica dedicata agli appassionati e ai praticanti di attività motorie.

La manifestazione

L’obiettivo di questa giornata speciale è promuovere tutte le discipline sportive, attraverso iniziative, eventi e manifestazioni che si terranno nei nostri Comuni. Si intende valorizzare il ruolo fondamentale dello sport come fattore di crescita e arricchimento individuale, migliorando la qualità della vita e promuovendo la responsabilizzazione della società civile.

Il prof. Ferdinando Polito, fiduciario CONI, sarà il principale promotore di questa grande manifestazione. In collaborazione con le associazioni sportive del territorio e l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Capaccio Paestum, il CONI point Salerno e il Comitato regionale della Campania, si daranno da fare per organizzare un evento indimenticabile. Gli spazi adiacenti a piazza Carlo Santini saranno animati da percorsi motori e attività ludiche di ogni genere, pensate per avvicinare e coinvolgere tutti i partecipanti presenti.

L’appuntamento a Capaccio Paestum

L’appuntamento per l’inizio dei giochi è fissato alle ore 17:30, e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare enfasi sui bambini e i ragazzi. Sarà un’opportunità straordinaria per i più giovani di avvicinarsi al mondo dello sport, scoprendo nuove discipline e imparando i valori fondamentali legati alla pratica sportiva, come l’impegno, la lealtà e il rispetto per gli avversari.

Ecco chi parteciperà

Durante la giornata, saranno organizzate dimostrazioni sportive, tornei amichevoli, spettacoli di danza e intrattenimento per tutte le età. Sarà possibile assistere a esibizioni di calcio, basket, pallavolo, atletica leggera e molte altre discipline, con la presenza di atleti di livello nazionale ed internazionale.

L’evento sarà anche l’occasione per premiare gli atleti locali che si sono distinti nelle rispettive discipline durante l’anno, riconoscendo il loro impegno e la passione che li hanno portati al successo.

La Giornata Nazionale dello Sport del CONI rappresenta un’importante opportunità per Capaccio Paestum di mostrare la sua vivacità sportiva e la passione che anima la sua comunità. Sarà un momento di aggregazione e di festa, dove lo sport sarà il protagonista indiscusso, unendo persone di diverse età e provenienze sotto lo stesso spirito di competizione e di amicizia.