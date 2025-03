Giona: ospite Luisa Cantalupo, giovane scrittrice | VIDEO

Quinta puntata della quarta stagione di Giona. Nel corso della puntata Vito Rizzo ha ospitato la giovane scrittrice Luisa Cantalupo, autrice di un albo a fumetti dal titolo “Alla scoperta di Gesù” nel quale ripercorre gli episodi del Vangelo con la guida di alcuni santi francescani.

Protagonisti di questo viaggio a fumetti San Francesco d’Assisi, Santa Chiara, Sant’Antonio di Padova, San Pio da Pietrelcina, il prossimo santo Carlo Acutis e la giovane Marianna Boccolini. Si è parlato dell’importanza di sperimentare nuovi linguaggi per portare la conoscenza e l’esperienza del Vangelo ai ragazzi, anche attraverso il recupero della forma del fumetto. Ci si è inoltre soffermati sull’esperienza che nasce dall’incontro con Gesù e di come questa cambia radicalmente la vita, nei santi e in ciascuno di noi.