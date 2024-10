Gioi: proseguono gli appuntamenti del “Patto di amicizia”, parla il sindaco Maria Teresa Scarpa

Continuano gli appuntamenti del “Patto di Amicizia” tra il Comune di Gioi e la città elvetica con la presenza dei prodotti tipici cilentani al “mercato d’autunno” giunto alla sua 75° edizione, che si svolgerà sabato 5 e domenica 6 ottobre.

Il Comune di Gioi, insieme al Distretto del Commercio Origine e all’Unione dei Comuni Alto Calore, per la prima volta esporranno tutti insieme per raccontare una terra ricca di eccellenze enogastronomiche. Il Comune di Gioi è il promotore dell’iniziativa, un primo passo per aprire nuovi canali commerciali in un più ampio programma che vede un coinvolgimento sul piano culturale, formativo e turistico.