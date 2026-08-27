Gianna Nannini torna con Meraviglioso errore: il nuovo singolo e il tour 2027. Tappa al Palasele

Gianna Nannini segna il suo ritorno sulla scena musicale con il lancio di “Meraviglioso errore”, il nuovo singolo disponibile dal 28 agosto insieme al relativo videoclip diretto da Attilio Cusani. Il brano rappresenta un’inedita e prestigiosa collaborazione artistica, vedendo la firma della rocker senese al fianco di due nomi di spicco del cantautorato italiano: Brunori Sas e Dimartino. La cura del suono è stata affidata al mixaggio di Manny Marroquin, ingegnere del suono vincitore di 14 Grammy Awards, già noto per le produzioni al servizio di stelle internazionali come Rosalía, Bruno Mars, Alicia Keys e The Rolling Stones.

Il significato del brano e il progetto GIANNAGOLD

“Meraviglioso errore” esplora la complessità di un legame sentimentale imperfetto ma profondo, mettendo al centro della narrazione la scelta consapevole di vivere i propri sentimenti oltre l’incertezza. L’opera si inserisce nel più ampio percorso di GIANNAGOLD, un progetto biennale concepito per celebrare i cinquant’anni di carriera discografica dell’artista, a partire dal primo album omonimo pubblicato nel 1976.

Questo lancio segue il recente successo di “AMERICA inc.”, reinterpretazione prodotta insieme a Dardust e cantata con il rapper Marracash, rimasta per cinque settimane sui gradini più alti della classifica EarOne Airplay Rock.

Il debutto dal vivo del nuovo capitolo artistico avverrà il 19 settembre 2026 sul palco della Waldbühne di Berlino, con uno show rock sinfonico in data unica che avvia la collaborazione con Vivo Concerti. Questo appuntamento farà da apripista al “GIANNAGOLD – CELEBRATION TOUR – LIVE 2027”, destinato a riportare l’icona del rock nei palazzetti italiani dopo la serie di oltre 30 concerti azzerati dai sold out nel biennio 2024-2025.

La tournée toccherà numerose città italiane: la prima tappa è fissata a Livorno, per poi proseguire con l’esordio milanese e toccare Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino. I biglietti per le nuove date saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 14:00 di venerdì 28 agosto, mentre il fan club ufficiale potrà accedere a una prevendita dedicata dalle ore 14:00 di giovedì 27 agosto.

I prossimi appuntamenti dal vivo al PalaSele di Eboli

Oltre all’annuncio della tappa del tour della Nannini previstal per il 3 aprile 2027, la struttura campana del PalaSele di Eboli ha ufficializzato il proprio programma di eventi. La programmazione autunnale vedrà sul palco Luciano Ligabue il 16 ottobre con lo spettacolo “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”, seguito dal doppio appuntamento con i Pooh il 27 e 28 ottobre. Sul fronte dei grandi eventi per il 2027, è stata confermata anche la presenza di Laura Pausini, attesa al PalaSele il 9 novembre nell’ambito del suo “IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027”.