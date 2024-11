Gianna Infante riconfermata presidente della CRI, comitato Agropoli e del Cilento

“Le parole non bastano ad esprimere la mia gratitudine a tutti i volontari che oggi hanno riconfermato con il voto il ruolo da presidente di Croce Rossa del Comitato di Agropoli e del Cilento. Un ringraziamento ai neo consiglieri Antonio Nese, Elena Passaro Ivan Di Donato e Mariagiovanna Palluotto e a tutti coloro che hanno creduto in me riconfermando la fiducia; la mia promessa di continuare il lavoro che ormai da anni svolgiamo con determinazione e spirito di abnegazione , grazie”.

Sono le parole di Gianna Infante, riconfermata presidente della Croce Rossa Italiana, Comitato di Agropoli e del Cilento. Le elezioni si sono svolte ieri, domenica 17 novembre, presso la sede.

Una soltanto la lista per eleggere il Presidente e i tre consiglieri Antonio Nese, Elena Passaro, Ivan Di Donato e Mariagiovanna Palluotto per la sezione giovani. L’augurio, dice la neopresidente Gianna Infante ai microfoni di InfoCilento, e di continuare il lavoro intrapreso in questi anni.