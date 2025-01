Giallo sulla morte di un’anziana ad Agropoli: famiglia chiede chiarezza

I familiari di una anziana ricoverata presso l’ospedale di Vallo della Lucania hanno chiesto alla Procura di Vallo della Lucania di aprire un’inchiesta sulla morte della donna avvenuta dopo circa un mese di ricovero presso l’ospedale di Vallo della Lucania. I familiari della donna hanno presentato una denuncia, accusando il personale sanitario di negligenza e di aver provocato le condizioni che hanno portato al decesso.

Una morte sospetta

Secondo il racconto dei familiari, l’anziana, ricoverata per una bronchite, non avrebbe ricevuto le cure adeguate durante il periodo di degenza. A causa delle restrizioni legate al Covid-19, i familiari non hanno potuto farle visita, ma dalle informazioni raccolte avrebbero scoperto che la donna era stata lasciata sola sul letto per lunghi periodi, sviluppando piaghe da decubito. Inoltre è stato contestata anche l’alimentazione somministrata.

L’autopsia e le indagini

Sulla base di queste denunce, la Procura ha disposto il sequestro della salma e della cartella clinica, e ha affidato l’autopsia al medico legale. L’esito dell’esame, previsto tra circa 90 giorni, sarà fondamentale per chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità.

La famiglia chiede giustizia

I familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Francesco Palumbo, chiedono giustizia e sono determinati a far luce su quanto accaduto.