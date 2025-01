Giallo ad Eboli, da mercoledì non si hanno più notizie di Ovidio Spiridon

È di qualche ora fa l’appello affidato ai social, da parte della cognata “Da mercoledì sera non si hanno più notizie di mio cognato Ovidio Spiridon. Era ricoverato presso l’ospedale Eboli e a tutt’oggi non sappiamo dove sia. Prego di cuore chiunque lo avesse visto di contattarmi anche in privato. Grazie infinite PS Ovidio non è rintracciabile al cellulare in quanto lo ha lasciato in ospedale”.

Le ricerche

Immediatamente la notizia diventa virale sui social, attraverso condivisioni e messaggistica istantanea. In corso le ricerche dell’uomo allontanatosi dal presidio ospedaliero ebolitano.

L’uomo è residente da tempo nel comune di Serre e anche nel centro alburnino si sono estese le attività.