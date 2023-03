Giallo a Salerno. Uomo trovato privo di vita con un taglio alla gola: si indaga

È ancora avvolta nel mistero l’identità dell’uomo ritrovato privo di vita nella mattinata di ieri nella zona industriale di Salerno con un evidente taglio alla gola.

La ricostruzione

Il corpo senza vita, presumibilmente di un uomo straniero, di età tra i 35 ed i 40 anni, è stato notato in una strada non percorribile dalle automobili da due ciclisti di passaggio. Sul luogo del ritrovamento gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica della Questura di Salerno.

Giallo avvolto nel mistero

Dai primi rilievi ed accertamenti effettuati, sembra che l’uomo, sia deceduto sul luogo in cui è stato ritrovato e che oltre al taglio alla gola non riporti altri particolari segni di violenza. Si sta indagando per capire se si tratti di un decesso provocato da violenza o quale possa essere la causa.

La zona del ritrovamento del cadavere è sprovvista di telecamere di videosorveglianza. Gli inquirenti stanno cercando di acquisire eventuali immagini di altri impianti della zona per cercare almeno di ricostruire i movimenti dell’uomo.