Gelbison Women: successo tondo sul Siracusa

Ventiduesima giornata del girone C di Serie C femminile andata in archivio. Nel torneo nazionale, nella domenica appena trascorsa, in campo era presente solo la Gelbison visto il turno di sosta osservato dalla Salernitana Women di coach De Risi. Le rossoblù di mister Tarabusi erano di scena in Sicilia, in trasferta, contro il Siracusa: vittoria tonda per 1-13 per le ospiti che spazzano le padrone di casa, penultime con sette punti alla pari del Brindisi. Le rossoblù, terze a quota 46, staccano il Frosinone che cede nello scontro diretto con il Trastevere ma non alla Roma Calcio Femminile capolista, vittoriosa nel derby laziale con il Montespaccato.

Dal primo minuto mister Tarabusi da fiducia a Costantino tra i pali con Orsi, Grecu, Visani e Maddaluno nella linea difensiva con Ponzio, Coutinho e Romeo in mediana mentre Sesto, Avallone e Vergari nel tridente offensivo. Allo stadio Nicola De Simone, di Siracusa, alle 14:30, la Gelbison, quindi, archivia la pratica sicula con un tondo 1-13. Tutto in discesa per le cilentane già a fine primo tempo concluso con un rassicurante 0-7, copione simile nella ripresa sino al triplice fischio. In rete per le ospiti due volte Sesto, Vergari e Avallone tripletta per Cinquegrana oltre ai sigilli di Coutinho, Ponzio, Sesto e Romeo.

Il tecnico Tarabusi nel post gara ha affermato: “Dopo una prima fase di studio abbiamo trovato la prima rete che poi ha aperto la strada alle altre. Ho visto una grandissima Gelbison scesa in campo con tanta voglia sotto tutti i punti di vista. Abbiamo giocato come sappiamo, vincere era possibile ma fare 13 gol al Siracusa non è comunque semplice. Nessuno ha vinto in maniera cosi larga qui, questo è indicativo sulla prova che abbiamo offerto. Faccio i complimenti alla mia squadra”.