Gelbison Women: successo interno con il Catania

Si è conclusa la domenica che ha visto andare in scena la 23esima giornata del torneo nazionale di Serie C che vede nel girone C presenti Gelbison e Salernitana.

Successo per la Gelbison

Vince la Gelbison, terza, che al ‘V. Giordano’ di Castelnuovo batte il Catania per 2-0. Le locali partono subito forte e con Sacco in avvio sfiorano il vantaggio dopo una manciata di secondi. La rete cilentana arriva al 7′ quando Ponzio taglia bene in area e si presenta sola davanti il portiere siculo per il momentaneo 1-0 che indirizza già il match. Le ragazze di mister Tarabusi continuano nella pressione e sfiorano il raddoppio con Cinquegrana e Visani nel primo quarto d’ora. Al 20′, invece, Grecu, su corner, manca per pochi centimetri l’incornata vincente mentre alla mezzora Coutinho chiama in causa l’estremo difensore etneo.

Nella ripresa opportunità ghiotte per Visani e Ponzio. La Gelbison non soffra praticamente mai e Vergari al 34′ capitalizza al meglio un cross dalla destra schiacciando oltre la linea della porta dall’interno dell’area piccola. Termina cosi 2-0 per le rossoblù.

Cade la Salernitana

La Salernitana cade, invece, in casa al ‘Volpe’ contro la capolista Roma Calcio Femminile, in rete in avvio ed in chiusura di prima frazione, nel 2-0 che regala l’intera posta in palio alle capitoline. La gara parte in maniera equilibrata senza grossi sussulti ma al primo vero affondo, al 7’, sono le ospiti a passare: Farnesi trova con un lancio De Leonardis che in area controlla a dovere prima di battere l’incolpevole Pascale. Le granata cercano di rispondere con Olivieri prima con una punizione dalla distanza, controllata da Zangari, e al 14’ con un pallonetto, che aveva scavalcato Zangari in uscita, allontanato dalla retroguardia capitolina a pochi metri dalla linea.

La gara scorre con occasione da ambo i lati ma è Coppola, per le ospiti, a raddoppiare sfruttando ancora su un lancio lungo che taglia fuori la difesa.

Nella ripresa la Salernitana riparte in maniera convinta senza però riuscire a pungere dalle parti di Zangari mentre Pascale al 14’, su calcio piazzato, chiude sulla girata di Grossi da posizione defilata e al 19’ su una conclusione dal limite di Giacobbi. La Salernitana ci riprova con una punizione defilata che non trova in area la deviazione di Apicella mentre Dal Lago, sul fronte opposto, non inquadra i pali granata. Nel finale succede poco: la Salernitana, nonostante gli sforzi, cade per 2-0 in casa contro la capolista Roma Calcio Femminile.