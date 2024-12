Gelbison Women agli ottavi di Coppa Italia

Vince ancora la Gelbison Women che dopo aver ottenuto il successo nel primo turno di Coppa Italia centra un’altra affermazione nella competizione nazionale, riservata alle squadre di Serie C femminili che vede l’organico rossoblù al primo posto del gruppo C.

Dopo il 2-3 al “Volpe” contro la Salernitana, infatti, le cilentane piegano, al “Vaudano” di Capaccio, le napoletane del Villaricca prendendosi matematicamente il primo posto del raggruppamento 3, dei sedici gironi di Coppa Italia.

Gelbison Women: successo con il Villaricca

La sfida odierna, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30, termina 4-0 in favore delle ragazze capitanate da Michela Romeo che controllano per lunghi tratti una gara mai in discussione. Gelbison che inizia bene dalla prima frazione con la rete del momentaneo 1-0 giunta grazie ad Avallone, in rete di testa in tuffo su cross di Orsi. Poco pungente, invece, il Villaricca che non impensierisce particolarmente la retroguardia rossoblù.

Nella ripresa, poi il 2-0 vede protagonista Coutinho, al rientro dopo quasi due mesi di stop forzato, in gol dal limite dell’area con un tiro all’incrocio. Non passa tanto che la Gelbison cala il tris con Vergari, innescata da una giocata di Sacco respinta dalla difesa del Villaricca, mentre il definitivo 4-0 vede gioire la giovane Alfano, a segno dopo un elegante dribbling in area.

Il torneo di Serie C tornerà, invece, a gennaio. Domenica 12 la Gelbison osserverà il suo turno di riposo nella quattordicesima giornata, penultima del girone d’andata, con la speranza di non essere scavalcate dalle seconde della classe, Trastevere, Frosinone e Roma Calcio Femminile.

Nel post gara il tecnico della Gelbison Emiliano Tarabusi ha affermato, tramite i canali ufficiali del club: “Abbiamo giocato un’ottima gara, contava passare il turno, mi è piaciuta l’intensità e la prova della squadra che si è mostrato un gruppo coeso. la vittoria è stata merita. Le ragazze hanno fatto una bella partita e faccio i complimenti a tutte. Ora ci sarà qualche giorni di pausa e poi torneremo a pensare al campionato che ci vedrà opposte a gennaio al Lecce domenica 19″.