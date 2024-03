Gelbison – Manfredonia: i rossoblù ritrovano il sorriso

La Gelbison supera il Manfredonia al “Vaudano” di Capaccio per 2-1 e guadagna tre punti fondamentali per la propria posizione in classifica.

La Partita

Nella prima frazione, la Gelbison parte subito aggressiva e al 3' ci prova con De Pasquale ma il suo tiro termina a lato. La risposta del Manfredonia non tarda ad arrivare e al 7' Calemme prova il tiro a giro, ma la sfera termina alta.

Al 13' altra occasione per il Manfredonia, Carbonaro tenta un doppio dribbling e poi conclude in porta, il tiro è centrale e Milan respinge senza difficoltà.

La Gelbison al 15' sugli sviluppi di corner potrebbe trovare il vantaggio, ma Barone non riesce a deviare il pallone in porta da pochi passi.

L'occasione più nitida per gli ospiti arriva al 26' con Calemme che si incunea in area di rigore, ma Milan è reattivo in uscita bassa a evitare il goal del vantaggio.

Vantaggio Gelbison

Il match si sblocca al 36', Kosovan si conquista un calcio di rigore che Bubas trasforma per il vantaggio della Gelbison.

I cilentani potrebbero trovare il raddoppio al 42', ma sul tiro dalla distanza di Casiello è solo il palo a dire di no, al possibile doppio vantaggio.

Termina così la rima frazione con il risultato di 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa al 48' ci prova Bubas con una conclusione che termina di poco alta. Al 63' arriva il pareggio del Manfredonia su calcio di rigore conquistato da Calemme e realizzato da Carbonaro.

La Gelbison non si disunisce e al 72' trova il nuovo vantaggio con Kosovan che si coordina splendidamente in area di rigore e sigla la rete del 2-1.

Il Manfredonia prova a trovare il pari, ma i tentativi di Carbonaro e Orlando non vanno a buon fine.

Termina la partita, con la Gelbison che supera il Manfredonia per 2-1, i cilentani conquistano tre punti importantissimi per la lotta alla salvezza.