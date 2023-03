Gelbison femminile: le cilentane superano il primo turno nazionale della Coppa Italia

Impresa della Gelbison femminile che ribalta le sorti del primo turno di Coppa Italia Regionale Femminile. Le rossoblù di mister Vincenzo Orrico, infatti, dopo il successo nella final four campana, di inizio anno, avevano centrato l’accesso alla fase nazionale che sullo sfondo vede la finalissima in programma tra poco più di un mese.

Gelbison Femminile: ora l’ostacolo Montesilvano

Nella serata di ieri, alle ore 20:30, le rossoblù hanno battuto al PalAlento di Omignano Scalo le molisane del Miranda, continuando cosi la loro corsa nella manifestazione a carattere nazionale. La squadra di Isernia, dopo il successo nel match d’andata per 3-2, si è inchinata sotto i colpi cilentani con un netto 9-1 che ha lasciato poche speranze alle ospiti. In una serata da sogno a rete per le vallesi, seconde in campionato nel girone B di Serie C, Ghita e Sellitto, con un sigillo a testa, Di Luccia e Di Santi, doppietta per entrambe, e Palumbo, tripletta. Ora il prossimo ostacolo è in Abruzzo contro il temibile Montesilvano con match d’andata fissato il 15 marzo ed il ritorno una settimana dopo.



Il resoconto sulle gare di ieri

COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE

01 marzo 2023

Abbinamento A

ALTA GIUDICARIE-REAL GRISIGNANO 3-2 (and. 2-4)

Triangolare B

ACADEMY TORINO FUTSAL-VILLAGUARDIA 5-1

Città Giardino Marassi-Academy Torino Futsal 0-8

Villaguardia-Città Giardino Marassi 8-3

CLASSIFICA: Academy Torino Futsal 6, Villaguardia 3, Città Giardino Marassi 0

Abbinamento C

GRIFO PERUGIA-POLISPORTIVA 2M 3-1 (and. 1-0)

Abbinamento D

LITTORIANA-MONASTIR KOSMOTO 5-1 (and. 5-1)

Abbinamento E

CENTROSTORICO MONTESILVANO-PIAN DI ROSE 3-0 (and. 3-3)

Abbinamento F

GELBISON-MIRANDA 9-1 (and. 2–3)

Abbinamento G

DONA FIVE FASANO-CMB FUTSAL TEAM 2-1 (and. 3-0)

Abbinamento H

META CATANIA-CALCIO SANGIOVANNESE 4-1 (and. 1-1)

Alle porte ora i quarti di finale

QUARTI DI FINALE (15-22 marzo)

REAL GRISIGNANO-ACADEMY TORINO FUTSAL

LITTORIANA-GRIFO PERUGIA

CENTROSTORICO MONTESILVANO-GELBISON

DONA FIVE FASANO-META CATANIA



FINAL FOUR 29/30 aprile 2023