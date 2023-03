Gelbison: De Sena regala il pari contro la Fidelis Andria

Nel trentesimo turno di Serie C, nel gruppo C, la Gelbison era opposta, alle ore 17:30, alla Fidelis Andria. Trasferta in terra pugliese per i rossoblù che strappano un punto importante in ottica salvezza dopo il pari interno di settimana scorsa contro il Giugliano. Nell’ undicesima giornata del girone di ritorno, infatti, termina 1-1 l’incrocio tra il team biancazzurro con i cilentani che salgono a 35 lunghezze +4 sulla zona play-out. La squadra di mister Esposito tornerà a giocare in casa domenica prossima contro il Pescara di Zeman.

Fidelis Andria – Gelbison: la gara

Al “Degli Ulivi” la Gelbison si trova ad affrontare una gara non semplice causa la fame di punti dei padroni di casa, ultimi a quota 21. I vallesi, partiti bene ma imprecisi davanti, si ritrovano poco prima della mezzora in dieci vista l’espulsione combinata a Gilli, per doppia ammonizione. Dopo i tentativi vani rossoblù dei vari De Sena, Graziani e Tumminello sono i locali a passare in vantaggio: al 41′, infatti, dopo un fallo di mano Nunziante in area di rigore la Fidelis Andria passa dal dischetto con Arrigoni che non lascia scampo ad Anatrella portando i suoi negli spogliatoi sul parziale di 1-0.

Nella ripresa, però, al 10′, De Sena ristabilisce la parità mettendo un pallone vagante da distanza ravvicinata alle spalle di Savini, estremo difensore dei pugliesi.

Nella parte centrale della seconda frazione ancora De Sena ha l’opportunità per ribaltare la gara, con palla di poco sul fondo, prima del forcing della Fidelis che non portano però ai risultati sperati. Termina cosi in parità con la Gelbison che stringe i denti fino al triplice fischio.

Il tabellino

Fidelis Andria-Gelbison 1-1

Marcatori: 42′ rig. Arrigoni (FA); 55′ De Sena (G)

Fidelis Andria : Savini; Delvino ( 71′ Paolini), De Franco ( 54′ Borg), Dalmazzi; Ciotti, Arrigoni, Candellori ( 69′ Djibril), Micovschi; Pavone ( 61′ Salandria), Costa Ferreira (60′ Pastorini); Ekuban. A disp. Polverino, Finizio, Castellano, Orfei, Ventola, Pastorini, Borg, Djibril, Salandria, Grosso, Alba, Paolini, Marino. All. Taurino

Gelbison: Anatrella, Gilli, Cargnelutti, Onda (61′ Granata), Nunziante (88’ Correnti), Graziani (79′ Fornito), Uliano, Papa, Loreto, De Sena (87’ Infantino), Tumminello (79′ Marong). A disp. D’Agostino, Granata, Marong, Infantino, Sanè, Capone, Fornito, Correnti, Kyeremateng, Porcino. All. Esposito

Arbitro: Stefano Milone di Taurianova (Dell’Arciprete – Lisi)

Ammoniti: Gilli; Arrigoni, Delvino; Nunziante; Dalmazzi; Anatrella,; Micovschi.

Espulsioni: 29′ Gilli (G). Recupero: 2′ pt, 5′ st.