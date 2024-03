Gelbison Calcio e Associazione “Camminare Insieme”: un sodalizio per l’inclusione

Un importante passo avanti per l'inclusione sociale ad Agropoli: la Gelbison Calcio e l'Associazione “Camminare Insieme” hanno siglato un accordo per la collaborazione in favore di persone con difficoltà psicomotorie.

Un nuovo spazio per l'inclusione

Mercoledì 20 marzo, presso lo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli, il Presidente della Gelbison, Maurizio Puglisi, ha incontrato Cinzia Amatucci, Presidente dell'Associazione “Camminare Insieme”. L'incontro ha sancito la donazione da parte della Gelbison di alcuni locali all'interno dell'impianto sportivo all'Associazione.

Un impegno per l'inclusione sociale

L'Associazione “Camminare Insieme” opera sul territorio dal 2006 con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale di persone con difficoltà psicomotorie attraverso attività ludiche e sportive. A partire da settembre 2023, l'Associazione ha avviato una collaborazione con l'Atletica Agropoli per l'organizzazione di attività sportive dedicate.

Sport e sociale: due mondi che si incontrano

“Quando un'Associazione con tali valori chiama, è impossibile non offrire la propria disponibilità,” ha affermato Maurizio Puglisi. “Aggregazione e socializzazione, ottenute attraverso l'arte o lo sport, sono valori condivisi, ai quali la Gelbison deve ispirarsi.”

Un progetto che guarda al futuro

“Un progetto anche targato Atletica Agropoli? Assolutamente sì!”, ha interviene Angelo Palmieri. “A partire da Settembre, con la sezione di Atletica leggera e grazie al nostro tecnico di riferimento, Aniello Lerro, siamo riusciti a far svolgere attività motorie a questi ragazzi, fornendo loro anche dell'abbigliamento tecnico confortevole. Svilupperemo nuove strategie sperando di trasmettere ai nostri ragazzi e alla comunità valori importanti come l'inclusione.”

Un bilancio positivo

Aniello Lerro, tecnico di riferimento del progetto, ha tracciato un bilancio positivo dopo alcuni mesi dall'avvio: “Non nego che l'inizio è stato difficile, ma giorno dopo giorno abbiamo visto miglioramenti evidenti. Si muovono in modo diverso, con accenni di salti e corsa. Peccato non aver iniziato prima, ma come si dice? Meglio tardi che mai!”