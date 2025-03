Gelbison alla prova Guidonia. Puglisi: «Squadra ha dimostrato di essere forte»

La Gelbison di mister Giampà si prepara per una delle sfide più attese della stagione: domenica 2 marzo i rossoblù saranno impegnati in trasferta contro il Guidonia Montecelio, terza forza del campionato e distante solo tre punti. Un match fondamentale nel girone di Serie D, tra i più equilibrati del torneo, con l’obiettivo di difendere il primato in classifica.

L’entusiasmo è alle stelle tra i tifosi della Gelbison, pronti a seguire numerosi la squadra per sostenerla in questa delicata trasferta.

Le parole dei protagonisti

Il presidente Maurizio Puglisi, però, mantiene la calma: “Preparare partite come queste viene quasi naturale. Sono sfide difficili, ma la squadra ha dimostrato di essere forte, con una delle migliori rose del campionato, soprattutto dal punto di vista umano.”

“Sono contento di essere qui, mi trovo benissimo. Stiamo lavorando con grande determinazione e sappiamo che ci aspetta una partita tosta contro una squadra forte, ma siamo pronti a dare il massimo.”, ha commentato il centrocampista Aniello Salzano, che ha espresso la sua soddisfazione per l’esperienza alla Gelbison.

Anche Isaac Prado, protagonista di un’ottima stagione, è pronto per la sfida: “Abbiamo un gruppo forte e compatto, e domenica ci aspetta una gara difficile contro un avversario di valore. Daremo tutto per portare a casa un risultato positivo.”