Gatto ferito a colpi di fucile ad Ascea Marina: la denuncia del proprietario

Un grave episodio di violenza ai danni di un gatto si è verificato nella giornata di ieri ad Ascea Marina, precisamente in località Grisi. L’animale è stato raggiunto e ferito da un colpo esploso da un fucile da caccia a pallini.

La scoperta e le condizioni dell’animale

+A denunciare l’accaduto è stato il proprietario del felino. L’animale è riuscito a rientrare a casa in condizioni critiche, trascinandosi con difficoltà a causa delle ferite riportate agli arti. Soltanto l’esame radiografico eseguito presso la struttura veterinaria ha permesso di accertare la presenza dei pallini da caccia nel corpo del gatto.Attualmente l’animale è sottoposto a una terapia antibiotica e alle cure necessarie, nel tentativo di salvargli la vita.

Sconcerto e rabbia tra i residenti di località Grisi

In base a quanto ricostruito nella denuncia, l’episodio si sarebbe verificato a poca distanza dall’abitazione del proprietario. L’accaduto ha suscitato profonda indignazione e preoccupazione tra i residenti della zona, che chiedono chiarezza su un gesto di inaudita crudeltà.