Gattino resta bloccato nel pluviale a Sala Consilina: salvato dai Vigili del Fuoco

Un intervento tanto delicato quanto particolare è stato effettuato dai Vigili del Fuoco a Sala Consilina, in località Cappuccini, dove un piccolo gattino era rimasto intrappolato all’interno di una discesa pluviale.

La dinamica dell’incidente e le prime difficoltà

L’animale, probabilmente scivolato accidentalmente nella conduttura, non riusciva più a risalire. Per recuperarlo si è reso necessario l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto per mettere in atto le procedure di soccorso.

Le operazioni di salvataggio con l’autopompa

Per la gestione dell’emergenza i pompieri hanno impiegato un’AutoPompaSerbatoio (APS) e, con grande cautela, hanno fatto defluire una controllata portata d’acqua all’interno della condotta. L’operazione è stata condotta con estrema attenzione per scongiurare il rischio che il piccolo felino potesse annegare.

Il recupero e la riconsegna al proprietario

Dopo diversi tentativi, il flusso d’acqua ha spinto il gattino verso una griglia d’ispezione, permettendo ai soccorritori di individuarlo e afferrarlo in sicurezza. Una volta tratto in salvo e verificate le sue condizioni, il cucciolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.