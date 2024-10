Garage a fuoco nella zona Est di Salerno: evacuato palazzo

Incendio nel pomeriggio In via De Crescenzo nel Quartiere Italia della zona est di Salerno. Per causa che sembrano essere fortuite, un garage privato ha preso fuoco ed i Caschi Rossi che sono intervenuti dalla vicina caserma in via Sant’Eustachio con una squadra e due mezzi di supporto, autobotte ed autoscala.

L’intervento di soccorso

Oltre a distinguere le fiamme sono stati costretti ad evacuare temporaneamente il palazzo a causa delle norme quantità di fumo che si era sviluppata.

Il proprietario del garage è riuscito a tirare fuori la sua autovettura con qualche danno. Oltre a ciò e all’annerimento della parte superiore del primo piano, non si rilevano al momento ulteriori danni.