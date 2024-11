Futsal: la Feldi vince grazie al gol del suo portiere, lo Sporting ferma i campioni d’Italia

Nel weekend appena trascorso è andata in scena la sesta giornata della Serie A di futsal maschile. Vince ancora Genzano che si tiene cosi la vetta della classifica a punteggio pieno.

Futsal: vince la Feldi, buon pari per lo Sporting

Non molla un centimetro, però, la Feldi Eboli a soli due punti di distanza dalla capolista. Le “volpi” battono in trasferta per 2-1 l’Italservice Pesaro. Decide un gol di Dal Cin a poco meno di otto minuti dal termine. Pesaro, grazie ad una bella giocata, passa subito e dopo meno di tre giri di lancette è Barichello a gelare gli ebolitani. Due minuti dopo Venancio incrocia sul primo palo per il momentaneo pari. Nella ripresa è Dal Cin, portiere della Feldi, a prendersi la scena con il 2-1 dalla distanza che chiude i giochi.



Pari, invece, a San Rufo, dove il Meta Catania, che lo scorso anno ha vinto lo scudetto, non va oltre l’1-1 contro un’ottima Sporting Sala Consilina. Dopo una prima frazione chiusa senza reti succede tutto nella ripresa. Al 7′ sono i padroni di casa a passare grazie ad una sfortunata autorete di Musumeci. nata da una bella ripartenza, mentre gli etnei raggiungono il pari al 13′ con un diagonale di Turmena. I salesi salgono, cosi, a quota sette punti in graduatoria.

Nel prossimo turno, il settimo della Serie A di futsal, lo Sporting andrà a far visita al Genzano mentre la Feldi riceverà il Cosenza.