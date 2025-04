Futsal: per la Salernitana domenica la finale play-off | VIDEO

Domenica dal sapore di finale nei quattro gironi nazionali di Serie B di futsal femminile. Dopo la conclusione del campionato, terminato a fine marzo, domenica 13 sono andate in scena, infatti, le prime gare di play-off del torneo cadetto.

Nel gruppo A a giocare gli ultimi spareggi promozione, che daranno accesso alla fase nazionale, saranno le sarde dello Jasnagora e le lombarde del Pero mentre in quello B le marchigiane dell’Atletico Chiaravalle se la vedranno con le toscane dello Scandicci.

Sarà derby pugliese, invece, nel raggruppamento C dove la Soccer Altamura sfiderà il Grottaglie mentre il Levante Caprarica, anch’essa pugliese, nel raggruppamento D contenderà il passaggio del turno alla Salernitana.

Chi passa giocherà, poi, lo spareggio nazionale con andata fissata il 4 maggio ed il ritorno una settimana dopo. Jasnagora o Pero fronteggeranno Chiaravalle o Scandicci mentre Altamura o Grottaglie sfideranno Caprarica o Salernitana.

Per le due vincenti l’accesso alla final four con semifinale fissata il 17 maggio e finalissima il giorno successivo. Ad occupare gli altri due slot saranno, invece, le perdenti degli spareggi promozione tra le vincenti dei gironi.

Al momento la Roma difende il vantaggio di 8-3 maturato contro l’Athena Sassari e la Virtus Romagna quello di 5-3 contro l’Irpinia. Capitoline e romagnole sono ad un passo dalla promozione diretta in Serie A che, salvo ribaltoni nella gara di ritorno, passerà tramite la final four, invece, per sarde e campane.

SERIE B FEMMINILE – PLAYOFF VINCENTI GIRONI

ANDATA – 13/04 (rit. 27/04)

A) ATHENA SASSARI-WOMEN ROMA 3-8

B) VIRTUS ROMAGNA-PSB IRPINIA 5-3

SERIE B FEMMINILE – PLAYOFF

PRIMO TURNO – GARA UNICA – 13/04 – ORE 16

1) JASNAGORA-CUS CAGLIARI 4-2

2) PERO-SOLARITY 5-2

3) ATLETICO CHIARAVALLE-INFINITY FUTSAL 1-0

4) FUTSAL HURRICANE-CF SCANDICCI 1-3

5) SOCCER ALTAMURA-VIRTUS CAP SAN MICHELE 3-2 d.t.s.

6) WFC GROTTAGLIE-LITTORIANA 8-1

7) LEVANTE CAPRARICA-WOMAN NAPOLI 5-2

8) SALERNITANA-LADY MONDRAGONE 7-3

SECONDO TURNO PIAZZATE– GARA UNICA – 27/04 – ORE 16

9) JASNAGORA-PERO

10) ATLETICO CHIARAVALLE-CF SCANDICCI

11) SOCCER ALTAMURA-WFC GROTTAGLIE

12) LEVANTE CAPRARICA-SALERNITANA

FINALE PLAY-OFF (AND 4 /5 – RIT 11/5)

C) VINCENTE 9- VINCENTE 10

D) VINCENTE 11- VINCENTE 12

ACCESSO ALLA FINAL FOUR (17 e 18 maggio)

VINCENTE C e D + PERDENTI A e B