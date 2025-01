Futsal: oggi in campo lo Sporting, domani la Feldi

Torna nuovamente sul parquet la Serie A di calcio a 5 maschile con la sua dodicesima giornata, il massimo campionato riparte stasera con i primi anticipi del venerdì.

La dodicesima giornata

Saranno ben sei le gare in programma. Si comincia alle 17 con l’intreccio tra Roma e Catania al quale faranno seguite le altre cinque sfide tutte alle 20:30. Genzano riceve Benevento, i piemontesi della L84, invece, la Came Treviso, Napoli Futsal i laziali dell’Activity Network e la Sandro Abate i calabresi del Cosenza.

Di scena anche lo Sporting Sala Consilina che a San Rufo, in diretta sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5, riceverà i pugliesi del Manferdonia. I salesi, in zona play-off, non dovranno sbagliare contro un team neopromosso attualmente terzultima con 6 punti in meno.

Al sabato, invece, le altre due sfide. La capolista Feldi Eboli sarà di scena in trasferta contro la Vinumitaly Petrarca alle ore 18:00. Le volpi in testa con 4 punti sul Catania secondo faranno visita ad una formazione che al momento chiude la zona play-off. Alle 19:00, poi, calerà il sipario sulla dodicesima giornata con la gara tra Pomezia e Pesaro.