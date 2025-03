Futsal: la Salernitana Femminile batte il Napoli in Coppa a San Rufo

Quarta uscita ufficiale in Coppa Italia per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in casa contro la Woman Napoli: termina 2-0, al Palazzetto dello Sport di San Rufo casa dello Sporting Sala Consilina, la sfida contro il quintetto partenopeo con una rete per tempo in favore delle granata. La sfida del quinto turno del gruppo F della manifestazione riservata alle formazioni di Serie B. Mister Orrico si affida dal primo minuto a Carbone tra i pali con Giugliano, Ponticiello, Palumbo6 ed Ambrosino come elementi di movimento.

Salernitana Femminile 1970-Woman Napoli: la gara

Parte meglio la formazione partenopea che in avvio vede D’Errico e Maffei chiamare in causa Carbone che chiude anche al 5′ su Yasmina che al 3′ colpisce invece la traversa. La Salernitana, dal canto suo, pareggia il conto dei legni con un tiro velenoso di Ambrosino con Rapuano, al 9′, che da posizione vantaggiosa non inquadra la porta difesa da D’Urso, mettendo di poco alto. La stessa numero 3, al 12′, su un calcio piazzato vede il suo destro rimpallato a pochi passi dalla linea con Lisanti, poco prima, fermata fallosamente dalla retroguardia ospite. La gara scorre con un’azione per parte con Carbone ad anticipare Di Mauro da un lato e Ponticiello a trovare pronto D’Urso dall’altra. La laterale granata, però, si riscatta al 17′ quando da posizione centrale angola in maniera precisa dove il portiere azzurro non può arrivare. Un giro di lancette dopo, invece, opportunità per Ambrosino che esalta i riflessi felini di D’Urso, che salva il risultato. All’ultimo giro di lancette secondo giallo per Indira che lascia le sue nel finale di frazione in inferiorità numerica con Rapuano sulla punizione a trovare attenta D’Urso.

La ripresa

Nella seconda frazione opportunità in avvio per le granata che con Ambrosino e Ponticiello non vanno lontano dai pali partenopei. Al 3′, invece, D’Urso è pronta sulla battuta ravvicinata di Rapuano mentre Di Mauro, sul fronte opposto, non da particolare potenza al suo destro. Una gara piacevole vede ancora la Salernitana avanti con Lisanti, Strisciante e Fiengo mentre per il Napoli sono Maffei ed Arcuro a chiamare all’intervento Carbone. Al 14′, poi, D’Errico sbaglia davanti a Carbone con Palumbo, subito dopo, a sbattere sul palo con la sua conclusione. Il Napoli risponde con una bella ripartenza di Maffei che vede una risposta super di Carbone, l’azione prosegue con Palumbo che dopo una parata corta di D’Urso ribadisce in rete per il 2-0. Le ragazze di Lanteri ci provano ancora con D’Errico ma Carbone è ancora attenta nella circostanza con Indira, al 18′, a sparare alto. Ci deve mettere i pugni, invece, D’Urso dall’altra parte per fermare la ripartenza di Ambrosino, chiusa in angolo. Termina cosi 2-0 per la Salernitana Femminile.



Nel post gara il presidente Domenico Pizzicara ha ringraziato lo Sporting Sala Consilina per l’accoglienza: “Ringraziamo lo Sporting e la famiglia Detta per l’accoglienza. Giocare in un impianto come quello di San Rufo è stata davvero una bellissima opportunità per le ragazze e l’occasione per portare, per la prima volta, il futsal femminile nazionale e la Salernitana nel Vallo di Diano, cuore pulsante e produttivo della nostra provincia, a conferma degli ottimi rapporti tra le nostre società”.



Il tabellino

Salernitana Femminile 1970- Woman 2-0 (1-0 p.t.)

Salernitana Femminile 1970: Carbone, Strisciante, Ambrosino, Fiengo, Ponticiello, Rapuano, Fierro, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Woman Napoli: D’Urso, D’Errico, Romano, Yasmina, Malda, Giannoccoli, Arcuro, Schioppa, Di Mauro, Maffei, Carbone, Indira All: Lanteri

Marcatrici: Pt Ponticiello 17′ St Palumbo 16′

Espulsa: Indira 19′ pt

Arbitri: Ariminio-Ferra Cronometrista: Montella