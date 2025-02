Futsal: la Feldi inciampa in trasferta, le ‘Volpi’ cedono il primato della classifica

Doppia sconfitta in trasferta per Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina nella diciannovesima giornata della Serie A di futsal.

Lo Sporting cede alla nuova capolista

Lo Sporting Sala Consilina allenato da mister Cipolla al venerdì è caduto sotto i colpi del Napoli Futsal. Al PalaJacazzi di Aversa emerge lo strapotere del quintetto guidato da Fulvio Collini che regola per 5-2 i salesi. Dopo l’equilibrio iniziale è Javier Adolfo Salas a portare avanti i partenopei al terzo giro di lancette con ‘el Cholito’ paraguaiano che al 10′ sigla la personale doppietta. Al 13′, invece, le reti dei napoletani diventano tre grazie al guizzo di Bolo mentre nel finale di frazione il poker è griffato da Vavà ed il 4-1 dello Sporting Sala Consilina da Vidal. Una gara virtualmente chiusa all’intervallo vede nella ripresa Vander Mendez Salas trovare la rete per il momentaneo 5-1, al 25′, con il definitivo 5-2 messo a segno da Edelstein.

Feldi sconfitta con la terzultima della classe

I partenopei si prendono il comando della classifica grazie alla sconfitta a sorpresa della Feldi Eboli. Le ‘volpi’ nel pomeriggio, con calcio d’inizio alle 17:00, vengono fermate al PalaScaloria di Manfredonia per 6-4 con i pugliesi, ora terzultimi, tornati al successo interno dopo tre mesi. I padroni di casa passano in vantaggio dopo meno di due minuti con Ronaldo mentre poco dopo il 10′ è Selucio a trovare il pari. Gli ospiti trovano addirittura il sorpasso al 13′ quando Ugherani mette la freccia per il momentaneo 1-2. Al 18′, però, Ronaldo mette la situazione in pari con Canal che ad inizio ripresa riporta avanti il Manfredonia. Espindola, poi, al 9′ firma una sfortunata autorete con Canal, poco dopo, a portare a cinque le siglature pugliesi. La Feldi inserisce il portiere di movimento accorciando le distanze con Caruso ma Caio, estremo difensore dei locali, riesce a trovare la gioia del gol complice la porta sguarnita della Feldi che ammorbidisce la sconfitta con il 6-4 a pochi secondi dal triplice fischio di Ugherani.