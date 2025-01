Futsal: il destro di Barra vale il titolo di campione d’inverno per la Feldi Eboli

Finisce con tanti spunti il girone di andata della Serie A di futsal maschile che vede le prime quattro della classe nell’arco di due punti con due squadre appaiate in vetta al campionato con 32 punti.

Otto gare in contemporanea, alle 20:45 di domenica, vedono l’Ecocity Genzano passare a San Rufo, battendo 3-1 lo Sporting Sala Consilina, agganciando cosi in testa la Feldi Eboli, che pareggia 1-1 con la L84. I ragazzi di coach Antonelli sono però campioni d’inverno in virtù dello scontro diretto a favore.

Grande equilibrio al PalaSele dove succede tutto nel primo tempo: i piemontesi della L84 passano subito trovando, al primo giro di lancette, il vantaggio con Rescia, abile a concretizzare al meglio una bella giocata sugli sviluppi di un corner. A sei secondi dal rientro negli spogliatoi, invece, Barra capitalizza come meglio non potrebbe l’assist di Venancio siglando il definitivo 1-1. Nella seconda frazione inutile gli sforzi prodotti da Caponigro e compagni.5

Fallisce l’assalto alla Coppa Italia, riservata alle prime otto della classifica al termine del girone d’andata, lo Sporting Sala Consilina che cede 1-3 con Genzano. Laziali avanti al 2′ con Bissoni e al 10′ con Nem mentre nella ripresa una sfortunata autorete di Carducci chiude i giochi. Per il quintetto di mister Cipolla il 3-1 è griffato invece da Igor a metà ripresa.

Lo Sporting resta cosi a 3 punti dalla zona play-off.

SERIE A – 15ª GIORNATA

DOMENICA 26 GENNAIO – ORE 20.45

PIROSSIGENO COSENZA-VINUMITALY PETRARCA 4-4

GG TEAM WEAR BENEVENTO 5-FORTITUDO POMEZIA 1-3

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA-ACTIVE NETWORK 3-4

CAME TREVISO-ROMA 1927 2-3

FELDI EBOLI-L84 TORINO 1-1

ITALSERVICE PESARO-SANDRO ABATE 1-3

META CATANIA-NAPOLI FUTSAL 1-1

SPORTING SALA CONSILINA-ECOCITY GENZANO 1-3