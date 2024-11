Futsal: Feldi prima in classifica, guizzo nel finale per lo Sporting

Nel weekend appena trascorso è andata in scena la settima giornata della Serie A di futsal maschile. A prendersi la vetta della classifica negli anticipi del venerdì è la Feldi Eboli.

Futsal: vincono Feldi e Sporting

La regular season ha una nuova capolista. Dopo sei successi di fila, infatti, l’Ecocity Genzano cade ad Aversa contro il Napoli. Così in testa va la Feldi Eboli, unica imbattuta delle top 16: al Palasele l’uno-due lampo di Liberti e Pedro Espindola lanciano le volpi che battono per 4-1 un Pirossigeno Cosenza sempre in difficoltà. I padroni di casa mister Antonelli segnano due volte al quinto giro di lancette prima del 2-1 al 10′ di Cabeca. Al quarto d’ora, però, una sfortunata autorete di Bavaresco riporta a +2 la Feldi che nella ripresa, al 13′, firma il definitivo 4-1 con la doppietta di Espindola.

Al sabato successo pirotecnico per 3-4 in trasferta per lo Sporting Sala Consilina che piega i laziali dell’Active Network. Dopo 27 secondi vantaggio salese con Igor mentre al quarto d’ora è Baroni a trovare il raddoppio. Prima di tornare negli spogliatoi, all’ultimo minuto, c’è il tempo del momentaneo 1-2 per i locali in rete con Lamedica e per il 1-3 di Diaz. Nella seconda frazione i padroni di casa rimontano sino al 3-3 con i guizzi di Block che al 2 giro di lancette trova la personale doppietta. Una gara in bilico viene decisa a 5 secondi dal gong finale dalla freddezza di Igor che regala i tre punti a Sala Consilina che sale a quota 10.